Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki ay önce boşandığı eşi Orkun Çevik tarafından sokak ortasında darp edildikten sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı. Genç kadının annesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda fenalık geçirirken, zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Buca ilçesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. Büşra Yabaşkul, işe gitmek için otobüs beklerken, 2 yıl evli kalıp iki ay önce boşandığı Orkun Çevik yanına geldi ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çevik., Yabaşkul'u dövmeye başladı. Yaşanan boğuşmadan sonra Çevik, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle genç kadına ateş edip tekmeleyip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yabaşkul, yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yabaşkul'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Orkun Çevik ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Çevik'in ifadesinde boşandığı eşinin başkasıyla arkadaşlık kurduğunu, bu durumu kıskandığı, ayrıca kızını göstermediği için tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Çevik'in uzun süredir işsiz olduğu da öğrenildi. Olay anı kayıtta olan bir güvenlik kamerasında, Çevik'in eski eşini darp ettiği ve pompalı tüfekle vurduğu görüntüler yer aldı.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Yapılan otopsinin ardından cenazeyi Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ve yakınları teslim aldı. Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekerken, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Kızının ölümüne sebep olan Çevik ile evliliklerine hiçbir zaman onay vermediğini belirten, acılı anne zanlının en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. İnce, "Nefes alamıyorum. Benin nefesimi kesti. Çocuğumu kopardı benden. Torunum bana annesini sorduğunda ne cevap vereceğim? Gençler, anne ve babalarını dinlesinler. Beni görsünler çünkü ben bu evliliğe hiç onay vermemiştim. Ceza verenler kendilerini benim yerime koyup en ağır cezayı versinler. Kızımı öldüren kişi eğer kendi çocuğunu görmek isterse benim kızımı geri getirecek" dedi. Öte yandan acılı aile, Yabaşkul'un kornealarını bağışladıklarını açıkladı. Boşandığı eşinin kurşunuyla ölen genç kadının korneaları, başka hastalara umut olacak.