Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2) - Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2)

6 saat önce

KATİLİN BABASI DA EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞİzmir'in Buca ilçesinde, 2 ay önce boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Çevik'in annesi Deniz Çevik'in, henüz 5 yaşındayken babası Ferdi Çevik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2), System.String[]

KATİLİN BABASI DA EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ay önce boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Çevik'in annesi Deniz Çevik'in, henüz 5 yaşındayken babası Ferdi Çevik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferdi Çevik'in halen cezaevinde olduğu, 2017 yılında baba olan Orkun Çevik'in de doğan kızına annesinin adı olan 'Deniz'i koyduğu öğrenildi. Öte yandan Büşra Yabaşkul için bugün Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kadının ailesi ile yakınlarının katıldığı cenazede, yaklaşık 100 kadın, ellerinde pankart ve döviz taşıyarak, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner, Orkun Çevik'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, "Orkun çalışmadığı ve madde bağımlısı olduğu için Büşra boşandı. Mahallemizde böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Orkun'un babası da aynı şeyi annesine yapmıştı. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Sık sık cezaevinde olan babasını ziyarete gidiyormuş" dedi.

Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk de kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Kadın cinayetleri devam ediyor. Annelerin ağlaması içimizi acıtıyor. Artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. Hiçbir kadın böyle ölmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi, Toros Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Deniz Çevik, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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