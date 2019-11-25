Son Dakika Haberleri: Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi
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Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi

7 saat önce

Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Arslan'ın cenazesi defnedildi.

Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadın toprağa verildi, System.String[]

Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Arslan'ın cenazesi defnedildi.

Arslan'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Kızının tabutunun başına gelen Meral Sondikme, "Ne istedin kızımdan? Gitti Tuğbam, artık yaşayamam." diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların omuzlarında cenaze aracına kadar taşınan Arslan'ın naaşı, Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine, öldürülen kadının babası Serdar Arslan ve yakınlarının yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, olay yerinde bir araya gelen Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, saldırıyı protesto etti.

Vişnelik Mahallesi'ndeki bir anaokulunda yardımcı personel çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Yalçın Ö. ise tutuklanmıştı. Arslan, dün hastanede yaşamını yitirmişti.

Tuğba Arslan, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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