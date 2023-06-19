Boşandığı eşi ve kayınpederini velayet için öldüren Mertcan Köse, suçunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti

Gaziantep'te boşandığı eşi Bilge Kaya (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı (47) otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse (25) adliyeye sevk edildi. Mertcan Köse'nin 4 aylık bebeklerinin velayetinin anneye verilmesini hazmedemeyip cinayeti işlediği ve suçunu kabul ettiği belirtildi.

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ ETTİ

Cuma günü öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ertuğrul Kaya, 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse, aracıyla önlerini kesti. Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı. Ancak Köse, Ertuğrul Kaya'ya ve otomobildeki eski eşini vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan baba ve kızı, ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

"CİNAYET KAMERADA"

Mertcan Köse'nin Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Baba ile kızının ölümünden önce çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Köse'nin saklandığı yeri tespit eden ekipler, tedbir amaçlı farklı adreslere operasyon düzenleyerek, bulunduğu yerde kalmasını sağladı. Dün akşam saatlerinde polis tarafından düzenlenen baskınla Mertcan Köse yakalandı.

ÇOCUĞUN VELAYETİ İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mertcan Köse, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Köse'nin emniyetteki sorgulamasında, eşiyle evlilikleri boyunca anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve sonunda ayrıldıklarını söyledi.

Boşanmalarının ardından 4 aylık çocuklarının mahkeme kararı ile velayetinin anneye verilmesini hazmedemediğini ifade eden Köse, "Bu karar psikolojimi bozdu. Boşandıktan sonra çocuğumu göremiyordum. Son olarak babası ile Bilge'nin otomobilini takip ettim ve uygun bir anda önlerini kestim. Gözüm dönmüştü, tüfekle ateş açtım. Eski kayınpederim engel olmaya çalıştı ama ben dinlemedim ve ikisine de ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dediği öğrenildi.