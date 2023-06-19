Boşandığı eşi ve kayınpederini velayet için öldüren Mertcan Köse, suçunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti - Son Dakika
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Boşandığı eşi ve kayınpederini velayet için öldüren Mertcan Köse, suçunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti

19.06.2023 15:56

Gaziantep'te boşandığı eşi ve kayınpederini av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, adliyeye sevk edildi. Köse'nin, 4 aylık bebeklerinin velayetinin anneye verilmesini hazmedemeyip cinayeti işlediği ve suçunu kabul ettiği belirtildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Köse'nin yakalanması için özel ekip kuruldu ve baskın düzenlendi. Köse, emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirtti.

Gaziantep'te boşandığı eşi Bilge Kaya (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı (47) otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse (25) adliyeye sevk edildi. Mertcan Köse'nin 4 aylık bebeklerinin velayetinin anneye verilmesini hazmedemeyip cinayeti işlediği ve suçunu kabul ettiği belirtildi.

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ ETTİ

Cuma günü öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ertuğrul Kaya, 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse, aracıyla önlerini kesti. Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı. Ancak Köse, Ertuğrul Kaya'ya ve otomobildeki eski eşini vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan baba ve kızı, ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren zanlı çocuğunun velayeti için bu cinayetleri işlemiş

"CİNAYET KAMERADA"

Mertcan Köse'nin Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Baba ile kızının ölümünden önce çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Köse'nin saklandığı yeri tespit eden ekipler, tedbir amaçlı farklı adreslere operasyon düzenleyerek, bulunduğu yerde kalmasını sağladı. Dün akşam saatlerinde polis tarafından düzenlenen baskınla Mertcan Köse yakalandı.

Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren zanlı çocuğunun velayeti için bu cinayetleri işlemiş

ÇOCUĞUN VELAYETİ İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mertcan Köse, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Köse'nin emniyetteki sorgulamasında, eşiyle evlilikleri boyunca anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve sonunda ayrıldıklarını söyledi.

Boşanmalarının ardından 4 aylık çocuklarının mahkeme kararı ile velayetinin anneye verilmesini hazmedemediğini ifade eden Köse, "Bu karar psikolojimi bozdu. Boşandıktan sonra çocuğumu göremiyordum. Son olarak babası ile Bilge'nin otomobilini takip ettim ve uygun bir anda önlerini kestim. Gözüm dönmüştü, tüfekle ateş açtım. Eski kayınpederim engel olmaya çalıştı ama ben dinlemedim ve ikisine de ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren zanlı çocuğunun velayeti için bu cinayetleri işlemiş
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMELİ... Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Rahmetlinin senden niye boşandığı belli oluyor. Sana çocuk velayeti değil ,çocuğun saçının teli verilmez. Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşandığı eşi ve kayınpederini velayet için öldüren Mertcan Köse, suçunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşandığı eşi ve kayınpederini velayet için öldüren Mertcan Köse, suçunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti - Son Dakika
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