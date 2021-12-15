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BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU - Son Dakika

BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU

15.12.2021 09:59

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kredi borçlarını ödemek şartıyla boşandığı eşinin Gülsüm Korkmaz'a (43) bıraktığı 3 katlı ev, 28 Temmuz'da çıkan yangında zarar gördü ve ekipler tarafından yıkıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kredi borçlarını ödemek şartıyla boşandığı eşinin Gülsüm Korkmaz'a (43) bıraktığı 3 katlı ev, 28 Temmuz'da çıkan yangında zarar gördü ve ekipler tarafından yıkıldı. Bir otelde çalışan Korkmaz, 5 yıl önce evi yapmak için kredi kullandıklarını, 3 yıl süren boşanma sürecinde borçlarını ödeyemeyince icralık olduklarını söyledi. Korkmaz, Evin bir katını ablama satarak, borçları ödemeyi planlıyordum. Evimiz tamamen yandı. Katlanarak artan, belki de 500- 600 bin lira olan borcu nasıl ödeyeceğim, hiç bilmiyorum dedi.

Manavgat'ın Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Korkmaz, 30 Haziran'da eşinden boşandı. Eşiyle yaptığı anlaşmaya göre, kredi borçlarını ödemek şartıyla Gülsüm Korkmaz'a kalan 3 katlı ev, 28 Temmuz'da başlayıp 10 günde söndürülen orman yangınında büyük zarar gördü ve ekipler tarafından yıkıldı. Yangında, Korkmaz'ın yanan ahırındaki 12 koyun da öldü.

Bir otelde çalışan Gülsüm Korkmaz, 5 sene önce evi yapmak için kredi kullandıklarını, eşiyle 3 sene devam eden boşanma süreci nedeniyle borçların ödenemediğini ve icralık olduklarını söyledi. Eşiyle 1996 yılında severek evlendiklerini anlatan Gülsüm Korkmaz, yaklaşık 15 sene önce ev yapmak için 1 dönüm arsa aldıklarını anlattı. Çok zor günler geçirdiklerini belirten Gülsüm Korkmaz, 'Evlenirken, nikah yüzüklerimizden birini bile borçla almıştık. Bu arsayı çok zorluklarla aldık. Sonra her yıl yavaş yavaş biriktirerek, birinci katı yaptık. Birinci katı yaptırmak için aylarca sadece makarna ve pilav yedik. İnanılmaz zorluklar yaşadım dedi.

Birinci katı yaptırdıktan sonra yine para biriktirmeye başladıklarını anlatan Korkmaz, arsanın yola bakan köşesine market ve bakkal dükkanı açtıklarını, kendisinin 7 sene market işlettiğini söyledi.

2'nci katı yaptırdıktan sonra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden kredi çekerek 3'üncü katı inşa ettirdiklerini söyleyen Korkmaz, 'Borçlarımızı ödemeye devam ediyorduk. Eşim bir süre sonra Özbekistanlı bir kadına aşık olmuş. O kadın nedeniyle bizi terk etti. 3 sene önce boşanma davası açtım. Bu sürede ev için çektiğimiz kredi ödenmedi, katlanarak arttı. Dava sırasında eşim bana, 'Biz bu evi birlikte yaptırdık, evin tamamını sen al borçları da öde' dedi. Ben de ailemle konuştum ve kabul ettim diye konuştu.

'HER ŞEYİMİZ BİR ANDA YANDI BİTTİ'

Evin bir katını ablasına satarak, borçları ödemeyi planladığı için bu teklifi kabul ettiğini anlatan Korkmaz, Kredi borçları 3 senedir ödenmediği için katlanarak artmıştı. Ablam, Manavgat'tan ev alacaktı, ben de ablamla konuştum, evin bir katını almayı kabul etti. Ailemden ve yakınlarımdan da destek alarak bankalarla anlaşıp evin borçlarını ödeyecektim. Ama 28 Temmuz'da başlayan yangın evimizi tamamen yaktı. Evi kurtarmak için çok uğraştık ama kurtaramadık. Bütün her şeyimiz bir anda yandı bitti, kül oldu ifadelerini kullandı.

Evle birlikte çalışırken biriktirdiği parayla aldığı 12 koyunun da ahırda yandığını söyleyen Korkmaz, 'Her şeyim tamamen gitti. Şimdi kirada oturuyorum. Katlanarak artan, belki de 500- 600 bin lira olan borcu nasıl ödeyeceğim, hiç bilmiyorum dedi.

Evin üzerinde icra olduğu için yetkililerin buraya ev yaptıramayacağını söylediğini aktaran Korkmaz, 'Şimdi bana hazine arazisi üzerine ev yaptıracaklarını söylediler. Onun da sanırım ödemesi 20 senede olacak. Bütün bunların altından nasıl kalkacağımı hiç bilmiyorum diye konuştu.

Biri kız 2 çocuğu olduğunu aktaran Korkmaz, boşanma aşamasındayken bir otelde çalışmaya başladığını belirterek, 'Otelde kat elemanı olarak sezonluk çalışıyorum. Kazancımın 4'te biri üç yıldır icraya gidiyor. İki çocuğum var, kızım bu sene üniversiteyi bitirdi. Çalışmak için atama bekliyor, oğlum lisede okuyor. Şu an işsizim ve çok zor günler yaşıyorum. Bundan sonra hayatımı nasıl sürdürürüm bilmiyorum. Allah kimseyi çaresiz koymasın ifadelerini kullandı.

BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU
BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU

Koruyucu Aile Günü, Gülsüm Korkmaz, Manavgat, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BORÇLARIN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN EV, MANAVGAT YANGININDA YOK OLDU - Son Dakika
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