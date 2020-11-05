Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel, sosyal medyadan yardım istedi (2) - Son Dakika

POLİS BOŞANDIĞI EŞİNİ EŞİ GÖZALTINA ALDI

Kayseri'de boşandığı eşinden tehdit aldığını belirten 1 çocuk annesi Sibel Aslan'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı yardım çağrısı üzerine polis hemen harekete geçti. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aslan'ın suçladığı boşandığı eşi Onur D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.