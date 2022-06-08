Boşandığı eşine dehşeti yaşatan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı - Son Dakika
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Boşandığı eşine dehşeti yaşatan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı

08.06.2022 14:24
Boşandığı eşine dehşeti yaşatan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı

Eskişehir'de dün yaşanan 'Eski eş' dehşeti sonucu 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili tutuklanan şüpheli Mete A. suçunu kabul ederken, yaralı Merve Gül D.

Eskişehir'de dün yaşanan 'Eski eş' dehşeti sonucu 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili tutuklanan şüpheli Mete A. suçunu kabul ederken, yaralı Merve Gül D., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Televizyonlarda, internette duyduğumuz o kadına karşı şiddet haberlerinin bizzat içinde yer aldım" ifadelerine yer verdi.

Dün sabah saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında karşılaşan Mete A. ile 2,5 yıl önce boşandığı eski eşi Merve Gül D. arasında tartışma çıktı. Yoldan geçerken tartışmayı gören ve tarafları sakinleştirmek için yanlarına giden Furkan S. ve Merve Gül D., Mete A.'nın hedefi haline geldi. Öfkeli eski koca, aracından aldığı tabanca ile ilk önce Furkan S.'ye daha sonra Merve Gül D.'ye ateş etti. Olayın ardından bacağından yaralanan Merve Gül D. ve Furkan S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"SİNİRLENDİM VE ARAÇTAN SİLAHIMI ALDIM"

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mete A., emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ifadesinde herhangi bir şey söylemeyen Mete A., savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Tartışma esnasında sinirlenerek aracından aldığı silah ile olayı gerçekleştirdiğini belirten Mete A.'nın, savcılıktaki ifadesinde "Otoparkta Merve ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı. Yoldan geçen Furkan araya girip bizi yatıştırmaya çalıştı. Sinirlendim, araçtan silahımı alıp önce araya giren Furkan'a 1 el ateş ederek bacağından yaraladım. Daha sonra ise Merve'nin ayağına 2 kez ateş ettim. Suçlamaların tamamını kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

"TELEVİZYONLARDA İNTERNETTE DUYDUĞUMUZ O KADINA KARŞI ŞİDDET HABERLERİNİN BİZZAT İÇİNDE YER ALDIM"

Olayın ardından iki bacağından yaralanan avukat Merve Gül D., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Merve Gül D.'nin iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırığın, seken kurşunun isabet etmesiyle yara aldığı sağ bacağında ise 1 kırığın olduğu öğrenildi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Merve Gül D., eski eşiyle ilgili geçmiş dönemde de karşı karşıya kaldığı sözlü ve yazılı tehditlerle alakalı uzaklaştırma kararı çıkarttığını belirtti. Televizyonlarda ve internette gördüğü kadına şiddet olaylarının bizzat içinde kaldığını belirten avukat Merve Gül D., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığım ve bu süreçte de gerek sözlü gerekse yazılı tehditlerinden dolayı defalarca şikayette bulunduğum ve defalarca uzaklaştırma kararı aldığım eski eşim tarafından dün acımasızca saldırıya uğradım. Hatta benimle birlikte hiç suçu olmayan, hiç tanımadığım yoldan geçip bana yardım etmeye çalışan bir şahıs da kurşunların hedefi oldu. Her gün televizyonlarda internette duyduğumuz o kadına karşı şiddet haberlerinin bizzat içinde yer aldım. Bir hukukçu olarak yaşadığım üzüntünün acının ağrıların tarifi mümkün değil. Sol bacağımda 2 adet mermi var ve parçalı kırıklar var. Sağ bacağımda mermi yok ama yüzde 50 kırık var" ifadelerine yer verdi.

KADINA ŞİDDETE ENGEL OLURKEN YARALANDI

Yaşanan olayda bacağına isabet eden mermiyle yaralanan ve kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Furkan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ali Furkan Çetiner - İHA)

Boşandığı eşine dehşeti yaşatan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı
Boşandığı eşine dehşeti yaşatan şüphelinin ilk ifadesine ulaşıldı

YORUMLAR
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'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı 'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı 5 aylık hamile eşini öldüren sanıktan pes dedirten ifade: Gebe olduğunu bilmiyordum 5 aylık hamile eşini öldüren sanıktan pes dedirten ifade: Gebe olduğunu bilmiyordum
Kaynak: İHA

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