Son Dakika Haberleri: Boşandığı Eşine ve 2 Kayınbiraderine Kurşun Yağdırdı: 3 Yaralı

Boşandığı Eşine ve 2 Kayınbiraderine Kurşun Yağdırdı: 3 Yaralı

1 saat önce

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesinde ikamet eden şahıs, eski eşi ile iki kayınbiraderine kurşun yağdırdı.

Boşandığı Eşine ve 2 Kayınbiraderine Kurşun Yağdırdı: 3 Yaralı, System.String[]
Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesinde ikamet eden şahıs, eski eşi ile iki kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Yaralanan üç kardeş hastaneye kaldırılırken, zanlı olay yerinden araçla kayıplara karıştı.

Olay, saat 23.50 sularında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 868/3 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce evli olan Tuğçe C. ile Sedat A., bir süre önce boşandı. Eşinden boşanan Tuğçe C., ailesinin yanına yerleşti. İddiaya göre Sedat A., boşandığı eşi Tuğçe C. ile eski kayınbiraderleri olan Buğra ve Batuhan C.'yi sokakta görünce önce tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sedat A., eski eşi ve onun iki kardeşine kurşun yağdırdı.

Tuğçe C., ile iki kardeş ayaklarından aldıkları mermilerle yaralanırken, zanlı Sedat A, ise araçla olay yerinden kayıplara karıştı. Kurşun sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı hastanelerde tedavi altına alınan üç kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Polis, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı 68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 03:32:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boşandığı Eşine ve 2 Kayınbiraderine Kurşun Yağdırdı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]