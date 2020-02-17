Boşandığı eşini bıçakladı - Son Dakika
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Boşandığı eşini bıçakladı

6 saat önce

Boşandığı eşini bıçakladıKONYA'nın Akşehir ilçesinde Hakan Ş. (34), tartıştığı boşandığı eşi Burcu T.'yi (26) vücudunun 3 yerinden bıçakladı.

Boşandığı eşini bıçakladı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hakan Ş. (34), tartıştığı boşandığı eşi Burcu T.'yi (26) vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Burcu T.'nin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan Hakan Ş. de adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de bir lisenin yakınında meydana geldi. Hakan Ş. iddiaya göre konuşmak için boşandığı eşi Burcu T.'yi çağırdı. Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Hakan Ş., Burcu T.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Burcu T., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından da Konya'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan Burcu T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Hakan Ş. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Boşandığı eşini bıçakladı

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:45 Kaynak: DHA
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