Boşandığı Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı
51 dakika önce
BURDUR'da geçen yıl boşandığı eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İmik (41) tutuklandı.
BURDUR'da geçen yıl boşandığı eşi Havva K.'yı (28) sokakta kalçasından bıçakla yaralayan Ferdi İmik (41) tutuklandı. İmik'in ifadesinde; "Evliyken başkalarıyla ilişkisi oldu. Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 21.00'da Karasenir
Mahallesi Turan Gönen
Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi İmik, 8 yıl evli kaldığı ve 2017'de ayrıldığı Havva K.'yi sokakta kalçasından bıçakladı. Olayın ardından İmik., eski eşinin cep telefonunu da alarak kaçtı. Burdur Emniyet Müdürlüğü
asayiş ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Polis
merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ferdi İmik, 'öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ferdi İmik'in ifadesinde eski eşini, kendisiyle birlikteyken başkalarıyla ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Beni maddi, manevi kullandığı için olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Kalçasından birçok kez bıçaklanan Havva K.'nın Burdur Devlet Hastanesi
'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
- Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:22 Kaynak: DHA
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