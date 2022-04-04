BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI - Son Dakika
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BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

04.04.2022 18:05

BATMAN'da, Devran Ergün (27), bir süre önce boşandığı Sevda Ergün'ü (24) çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçakladı.

BATMAN'da, Devran Ergün (27), bir süre önce boşandığı Sevda Ergün'ü (24) çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçakladı. Yaralı Sevda Ergün tedaviye alınırken, yakalanarak gözaltına alınan Devran Ergün tutuklandı.

Batman merkeze bağlı Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta iddiaya göre Devran Ergün, bir süre önce boşandığı ve oğluyla yürüyen Sevda Ergün ile karşılaştı. Devran Ergün, bir süre tartıştığı Sevda Ergün'ü çocuğunun gözü önünde 3 yerinde bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devran Ergün kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Sevda Ergün ilk müdahalesinin arından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devran Ergün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Sevda Ergün'ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI - Son Dakika
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