Son dakika haber: Avcılar'da boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu - Son Dakika
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Son dakika haber: Avcılar'da boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu

07.10.2022 23:56

Son dakika haberi... Avcılar'da boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı Avcılar'da boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkartarak tartıştığı eski eşini çocuğunun önünde silahla vurdu.

Avcılar'da boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Avcılar'da boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkartarak tartıştığı eski eşini çocuğunun önünde silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs bilinmeyen nedenle boşandığı eşinin evine geldi. Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

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Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Avcılar'da boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu - Son Dakika

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