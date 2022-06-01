BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI - Son Dakika
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BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI

01.06.2022 17:53

SAMSUN'da, boşandığı eşi Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'a (27) 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

SAMSUN'da, boşandığı eşi Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'a (27) 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından verilen 10 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Meteoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "Suçun kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi ve indirimsiz şekilde cezanın onanması dosyanın örnek kararlar arasında yer almasını sağlayacaktır" dedi.

Olay, 6 Mart 2021'de, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu'na tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Zarap ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcının hazırladığı iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yagılandı. Mahkeme heyeti İbrahim Zarap'a 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 ay hapis cezası verildi. Yargıtay da yerel mahkeme kararını onadı.

'ÖRNEK KARAR'

Avukat İslam Gezer, "Sanığın tutarsız savunmaları, çelişkili beyanları gerek yerel mahkemece gerekse de istinaf mahkemesince inandırıcı bulunmamıştır. Yargıtayca da indirimsiz şekilde cezanın onanması ile hukuk mücadelemizi kazanmış bulunmaktayız. Dosyada yapılan suç tanımı emsal olmalıdır. Zira bu tarz eylemlerin basit yaralama, kasten yaralama olarak değerlendirilmesi cezaların caydırıcı olması özelliğini oldukça etkilemektedir. Ancak dosyamızda suçun kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi ve indirimsiz şekilde cezanın onanması dosyanın örnek kararlar arasında yer almasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI
BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI
BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI
BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI

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Kaynak: DHA

Yargıtay, İslam, Canik, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANDIĞI EŞİNİ DÖVEN ZARAP'IN 10 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI - Son Dakika
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