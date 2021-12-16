Üye Girişi
Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

16.12.2021 18:34
Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı eşini tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de kılık değiştirerek girdiği binada boşandığı eşini tabancayla öldüren sanığa tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 4 Mart'ta meydana gelen olayda Ş.E. (40), kılık değiştirerek girdiği binada 8 saat yangın merdiveninde beklemiş, binaya giren boşandığı eşi Nuran K.'yi çıkan tartışmada silahla vurarak öldürmüştü. Kaçan şahıs, Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde saklandığı bir apartmanda polisin operasyonuyla yakalanmıştı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E., müşteki kızları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık Ş.E., pişman olduğunu söyleyerek, heyetten beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ş.E.'ye 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Kayseri, Yangın, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:22 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli
17:59 2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak
17:59 Son Dakika! Dolar ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
17:58 Kimse görmüyor sandılar ama birlikte olma anları fotoğrafçı tarafından görüntülendi
17:38 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
17:38 Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
Galatasaray'da yöneticiler bir bir istifa ediyor! Köksal Ünlü de bıraktı Galatasaray'da yöneticiler bir bir istifa ediyor! Köksal Ünlü de bıraktı         
18:35
Hindistan'da kadınlar için asgari evlilik yaşı 21'e yükseltildi Hindistan'da kadınlar için asgari evlilik yaşı 21'e yükseltildi         
16:52
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 18:47:32. #1.12#
SON DAKİKA: Boşandığı eşini kılık değiştirerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement