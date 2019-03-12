Boşandığı Eşini Öldüren Koca İçin 'İki Yıllık Ömrü Kaldı' Savunması

BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 23 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve çantasını gasbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Gündoğdu'nun (45) avukatı, müvekkilinin kalp hastası olduğunu, doktorların 2 yıl ömür biçtiğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

BURSA'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 23 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ve çantasını gasbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Gündoğdu'nun (45) avukatı, müvekkilinin kalp hastası olduğunu, doktorların 2 yıl ömür biçtiğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi.



Olay, geçen yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. Bir süre sonra da karşısına çıktı. İkili tartışmaya başladı. Bu sırada Gündoğdu, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Meşeli'yi 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, yaşamını yitirdi. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp, kaçtı.



Kaçma anı, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan Hasan Gündoğdu, yakalanarak, tutuklandı.



'KALBİ YÜZDE 20 ÇALIŞIYOR'



Hakkında 'kasten öldürmek' ve 'yağma' suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşeli'nin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları hazır bulundu.



Gündoğdu'nun avukatlarından Bünyamin Aygece, savunmasında, "Müvekkilim kalp ameliyatı olmuştur. Doktorlar iki yıl ömrü kaldığını belirtti. Kalbi yüzde 20 çalışmaktadır. Rahatsızlığından dolayı psikolojik tedavi de görmektedir. Cezaevi şartları müvekkilim için uygun değildir. Sağlık raporu alınmasını ve tahliyesini istiyoruz" dedi.



Gündoğdu da ilk duruşmada verdiği ifadesini tekrarladı. Eşinden 2008 yılında işleri bozulduğu için boşandığını, 2018 yılına kadar birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatan tutuklu sanık, "Mayıs ayında beni bırakıp, annesinin evine gitti. Olaydan önce oğlumla kavga etmişler, eşim oğlum hakkında evden uzaklaştırma almış. Olay günü konuşmak için evine gittim. Zile bastım kapıyı açan olmadı. Kalp ameliyatı olduğumdan, bir süre yolda dinlendim. Yolda yürürken eşimle karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Gelen arabanın önüne doğru beni itti. Gelen arabada erkek arkadaşı olduğunu, çantasından da biber gazı çıkaracağını düşünerek, üzerimdeki bıçağı çıkarıp, rastgele salladım. Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçarken çantası montumun düğmesine takılmış. Çantasını çalmadım. Tahliyemi istiyorum" dedi.



'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBBET VERİLSİN'



Mahkemede söz alan çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, annesi ile birlikte yaşadığını ifade ederek, "Annemin telefonunda Mehmet isimli bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Gizli gizli görüşmelere devam etti. Karakolluk olduk. Annem benim için evden uzaklaştırma kararı aldırdı" diye konuştu.



Özlem Meşeli'nin kardeşi Cevdet Meşeli'nin avukatı Umut Beyaz da sanık hakkında olay öncesi çok defa evden uzaklaştırma kararı alındığını, eski eşini sık sık ölümle tehdit ettiğini belirterek, ağırlaştırmış müebbet ve 15 yıl ağır hapis cezası verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kalmasına karar vererek, duruşmayı son karar için erteledi.



- Bursa

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