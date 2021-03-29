Boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de boşandığı eşi ve üç çocuğunun annesi Nuran Koçer'i (40) çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Şükrü Efe (40) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de Şükrü Efe, 16 Şubat 2021'de boşandığı eşi Nuran Koçer ile konuşmak için 3 Mart'ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Şükrü Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Şükrü Efe hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şükrü Efe, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.