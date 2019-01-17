Boşandığı Eşini Öldürüp, İntihara Kalkıştı

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Emre Şahin (22), bir süre önce boşandığı Kübra Olgun'u (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde Emre Şahin (22), bir süre önce boşandığı Kübra Olgun'u (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Şahin, hastanede tedaviye alındı.



Olay, öğle saatlerinde Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Şahin ile Kübra Olgun, 3 aylık evliliğin ardından boşandı. Emre Şahin, bugün iddiaya göre Kübra Olgun ile ailesinin birlikte yaşadığı eve giderek konuşup, barışmak istedi. Ancak, Kübra Olgun, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Emre Şahin, yanında getirdiği pompalı tüfekle Kübra Olgun'u vurdu. Evden çıkan Şahin, bu kez tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti.



İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Kübra Olgun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şahin ise ambulansla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kübra Olgun'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kondu.



- Edirne

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