Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi

18.03.2022 13:43
Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi

Isparta'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı tüfekle öldürdükten sonra cesedini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emel Gür'ün ömür boyu hapsi istendi.

Isparta'nın Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde 13 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı.

Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e, müebbet hapis istemi

CİNAYETİ EN BÜYÜK OĞLU ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e, müebbet hapis istemi

ÇİFTİN ÇOCUKLARI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.

Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e, müebbet hapis istemi

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık icin ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

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Ramazan Yılmaz, Senirkent, Antalya, Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi - Son Dakika


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