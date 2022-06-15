Boşandığı eşini parkta görünce bıçaklayan kadın, muhabirlere konuştu: Canım istedi ondan yaptım - Son Dakika
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Boşandığı eşini parkta görünce bıçaklayan kadın, muhabirlere konuştu: Canım istedi ondan yaptım

15.06.2022 13:09

Aksaray'da yaşanan olayda Cihan Kuşsan, oğlunu görmek için geldiği parkta boşandığı eşi Ceylan B. tarafından bıçaklandı. Adamın tedavisi devam ederken, Ceylan B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" sözleriyle tepki gösterdi.

Saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokak'taki parkta 1'i kız 2 çocuk babası olan ve 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUĞU RAHATSIZ EDİYORSUN DİYEREK BIÇAKLADI"

Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı" dedi.

Eski kocasını bıçaklayan kadın, tartışmanın neden çıktığını anlattı: Evleniyorum diye çocukların velayetini istedi

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kuşsan'ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi.

Eski kocasını bıçaklayan kadın, tartışmanın neden çıktığını anlattı: Evleniyorum diye çocukların velayetini istedi

"YENİ EVLİLİK YAPMAYA HAZIRLANIYORUM"

Ceylan B., kendisini görüntüleyen habercilere "Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" diye tepki gösterdi. Ceylan B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde ise "Yeni bir evlilik yapmaya hazırlanıyorum ve bu nedenle nişanlandım. Eşimde nişanlandığımı duyunca çocuklarımın velayetini almak istedi. Bu yüzden tartışma çıktı" dediği belirtildi. Ceylan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım Eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Fatih, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşandığı eşini parkta görünce bıçaklayan kadın, muhabirlere konuştu: Canım istedi ondan yaptım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşandığı eşini parkta görünce bıçaklayan kadın, muhabirlere konuştu: Canım istedi ondan yaptım - Son Dakika
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