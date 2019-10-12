Boşandığı eşini satırla yaraladı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı kadını başından satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi'deki bir anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba A. (45), mesai bitimi evine dönerken, 25 yıl evli kaldığı ve 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö. (52) tarafından takip edildi.

Yalçın Ö, yolda yürüyen eski eşine satırla saldırdı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe Tuğba A.'yı gören çevredekiler kadının yardımına koştu.

Olayın ardından kaçan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından, adliyeye sevk edilecek.