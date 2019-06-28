Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)
1 saat önce
GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİMersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Mersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.
Gözaltında bulunan Murat C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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