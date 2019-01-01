Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu
1 saat önce
Gaziantep'te bir şahıs, boşandığı eşinin ağabeyini sokak ortasında silahla bacağından vurdu.
Gaziantep
'te bir şahıs, boşandığı eşinin ağabeyini sokak ortasında silahla bacağından vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey
ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşinin evine giden K.O, tabancayla eski eşi S.Ö'nün ağabeyi B.Ö'yü sokak ortasında bacağından vurdu. Yaralama anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:41 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
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