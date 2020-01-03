Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
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Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kadının, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddia edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kadının, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Özlem G, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı, Seydişehir ilçesi Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde ikamet eden Aynur S'nin evine geldi.

Özlem G. eve girerek yanındaki tabancayla Aynur S'ye ateş açtı. Aynur S. boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu da seken kurşunlarla elinden yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken Özlem G'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri Özlem G'nin yakalanması için çalışma başlatırken, Aynur S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Seydişehir, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:49 Kaynak: AA
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