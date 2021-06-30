Boşandığı eşinin eve dönmesini istiyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, boşandığı eşine eve dönmesi için çocuklarıyla birlikte çağrı yaptı.

39 yaşındaki İzzet Karabulut ile eşi arasında, 5 ay önce kullandığı alkol nedeniyle başlayan huzursuzluk boşanma davasıyla son buldu. Karabulut, eşi Nurcan Kıyak'ın kendisinden alkol nedeniyle boşandığını ve bırakırsa geri döneceğini söylemesine rağmen 6 aydır eve dönmesini beklediğini söyledi.

Eşinin çalıştığı özel bir şirketin önünde 2 çocuğu ile eve dönmesi için oturma eylemi yapan Karabulut'a, 2 çocuğu ve birleşmesini isteyen komşuları da destek verdi.

Çocukları 14 yaşındaki Aleyna Zahide Karabulut ile 11 yaşındaki Selahattin Karabulut, açtıkları dövizle, annelerinin bir an önce eve dönmesini istedi. - MERSİN