Boşandığı eşinin öldürdüğü Cansu ile oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Boşandığı eşinin öldürdüğü Cansu ile oğlu toprağa verildi

18.06.2022 15:28
Boşandığı eşinin öldürdüğü Cansu ile oğlu toprağa verildi

TEKİRDAĞ'da, boşandığı eşi Burak Tekler'in (24) bıçaklayarak öldürdüğü Cansu Sezer (24) ile oğlu Selim Ali Tekler (3) toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'da, boşandığı eşi Burak Tekler'in (24) bıçaklayarak öldürdüğü Cansu Sezer (24) ile oğlu Selim Ali Tekler (3) toprağa verildi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Markette kasaplık yapan Burak Tekler ile hemşire olan ve özel bir hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 gün önce boşandı. Boşanmanın ardından Cansu Sezer, oğlu Selim Ali Tekler ile başka bir eve yerleşti. Önceki gece yarısı, eski eşinin evine gitmesiyle ikili tartıştı. Tekler, evdeki bıçakla önce eski eşi Cansu Sezer'i, ardından da oğlu Selim Ali'yi bıçaklayıp öldürdükten sonra evden kaçtı. Bir süre sonra polise teslim olan Burak Tekler, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cansu Sezer ile oğlu Selim Ali için Süleymanpaşa ilçesindeki Çiftlikönü Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sezer'in yakınlarının gözyaşı döktüğü namazın ardından anneyle oğlu Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşandığı eşinin öldürdüğü Cansu ile oğlu toprağa verildi - Son Dakika

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