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Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yakan otobüs şoförü tutuklandı

38 dakika önce

ANTALYA'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), tutuklandı.

Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yakan otobüs şoförü tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), tutuklandı.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı.
Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi. Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı da geçen hafta Konya'dan Antalya'ya geldi, sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu. Dün sabah sokağa gelerek beklemeye başlayan Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap attı, ardından da kaçtı.
Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri eriyen ve göğüs bölgesinde de yanıklar oluşan Asiye Güzel'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, bir anlık kızgınlıkla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini idda eden Bünyamin Bardakçı, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
Muratpaşa, Konya, Antalya, Güncel
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