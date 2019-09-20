Son Dakika Haberleri: Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktığı kadın yaşama tutunamadı (2)
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Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktığı kadın yaşama tutunamadı (2)

1 saat önce

YENİ İDDİANAME HAZIRLANACAKAntalya'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı'nın yüzüne kezzap atarak yaktığı Asiye Güzel'in yaşamını yitirmesi üzerine sanık hakkındaki iddianame yeniden hazırlanacak.

Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktığı kadın yaşama tutunamadı (2), System.String[]

YENİ İDDİANAME HAZIRLANACAK
Antalya'da, 2 yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı'nın yüzüne kezzap atarak yaktığı Asiye Güzel'in yaşamını yitirmesi üzerine sanık hakkındaki iddianame yeniden hazırlanacak. Bünyamin Bardakçı hakkında 'kasten yaralama' suçundan hazırlanan iddianame, Asiye Güzel'in yaşamını yitirmesi üzerine yetkisizlikle cumhuriyet savcılığına gönderilecek. Savcılık tarafından hazırlanacak yeni iddianame, davanın görüleceği Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek.


Asliye Ceza Mahkemesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:09 Kaynak: DHA
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