Üye Girişi
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş - Son Dakika

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş

29.09.2021 10:38
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp,

Kayseri'de 10 ay önce boşandığı eski karısının çalıştığı kuaföre giden adam, tartıştığı eski karısını 7 yerinden bıçakladı. Polise teslim olan cani eski eş "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım derken" olaya tanık olan bir vatandaş ise saldırganın bıçakladığı eski karısına "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin. Ölmezsen seni cezaevinden çıkınca öldüreceğim" dediğini dile getirdi.

15 Temmuz'da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Uygur (40), 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın (35) işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

ESKİ KARISINI BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay'ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin' demiş

POLİSE TESLİM OLDU

Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"SİNİRDEN GÖZÜM DÖNDÜ"

Ramazan Uygur, iddianamede yer alan ifadesinde, "Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım" dedi.

"BU SİGARA BİTENE KADAR BURADA ÖLECEKSİN"

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise "Ben kuaförde Nihan Atay'ın yanında çalışıyorum. Nihan'ın eski eşi Ramazan Uygur kuaföre geldi. Nihan'ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan 'Hayır' cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan'ı bıçakladı. Ramazan, 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim' dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112'yi arayarak, durumu bildirdik" dediği ortaya çıktı. Tutuklu sanık Ramazan Uygur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, Bu sigara bitene kadar burada öleceksin demiş

Kayseri, Sigara, Polis, Uygur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin' demiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti 10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti 10:12 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin 10:05 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi

Son Dakika Haberleri
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:38 Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş
10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:21 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı         
10:44
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım         
10:29
Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?         
10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement