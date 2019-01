Boşandığı Iraklı Eşinin Kaçırdığı Oğlunu Arıyor

AMASYA'da 3 yıl önce tanışarak evlendiği Irak uyruklu May Hasan Saeed Al-Kılıdar 'den (33) boşanan, esnaf Ferdi Bozdemir, mahkemece velayetini aldığı oğlu Ercenk Bozdemir'den (2), 18 aydır haber alamıyor. Boşandığı eşinin kendisini 100 bin lira dolandırdığını ve oğlunu alarak kayıplara karıştığını öne süren Ferdi Bozdemir, "Oğlunun hayatından endişeleniyorum. Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum" dedi. Amasya 'da esnaf Ferdi Bozdemir, oturduğu apartmanda komşuları tarafından tanıştırılan ve 4 ay sonra nişanlandığı Iraklı May Hasan Saeed Al-Kılıdar ile 2016 yılında evlendi. Düğünden sonra takılan altın ve paraların yanı sıra çiftin birikimlerini iddiaya göre kendi hesabına yatıran Al-Kılıdar ile eşi Ferdi Bozdemir arasında tartışma yaşandı. Kadının eve geç geldiği gerekçesiyle çift arasında yaşanan tartışmalar giderek büyüdü. Ailelere de akseden tartışmalar üzerine, Iraklı Al-Kılıdar, evi terk etmek istedi. Evdeki ziynet ve bazı eşyaları almak isteyen Iraklı kadına, kayınvalidesi Gülendam Bozdemir, engel olmak isteyince, kadının eve gelen yakınları tarafından saldırıya uğradı. Iraklı kadın, evliliklerinden doğan 2 yaşındaki Ercenk Bozdemir ve ziynet eşyalarını yanına alıp, kentten ayrıldı. Yaşananlar üzerine Bozdemir ailesi de polise giderek şikayette bulundu. Kent dışında olan Ferdi Bozdemir de, olan biten karşısında şaşkına dönüp, eşi hakkında boşanma davası açtı.VELAYETİNİ ALDIĞI ÇOCUĞUNU ARIYORAçılan boşanma davasında, mahkeme çiftin boşanmasına karar verip, çocuğun velayetinin de baba Ferdi Bozdemir'e verilmesine hükmetti. Boşandığı eşinin kendisini dolandırdığını, çocuğunu da alarak kayıplara karıştığını anlatan Ferdi Bozdemir, hayatından endişe ettiği oğlunu 18 aydır göremediğini söyledi. Bozdemir, "Oğlumun yüzünü 18 aydır göremiyorum. Gitmediğim kurum kuruluş, şikayetçi olmadığım merciler kalmadı, halen bir sonuç alamadık. Oğlumun velayeti tamamen bana geçti. Eşim ve oğlum şu an halen bulunamadı. Ben bu konuda Amasya'da bulunan savcılarımızı ve emniyeti göreve davet ediyorum. Bu konu için artık bir sonuca ulaşmak istiyoruz" dedi.YARDIM BEKLİYORUZFerdi Bozdemir'in babası Yaşar Bozdemir ise, torunu çok özlediklerini belirterek, seslendiği Iraklı yetkililerin de kendilerine yardım etmesini istedi. Yaşar Bozdemir, "Torunumu 2 ay görebildim. Ondan sonra göremedim. Annesine ve ailesine sesleniyorum. Ne olur çıkarın. Sağ mı, değil mi? Merak ediyorum. Torunumu annesinden ayıracak kadar vicdansız değiliz. Her ne kadar mahkeme velayeti bize verse bile biz asla torunumu annesinden ayırmayız. Sadece yetkililerden Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve halkımızdan yardım istiyorum. Görenler lütfen ihbar etsinler" diye konuştu.- Amasya