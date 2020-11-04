Boşandığı kadını, boğazını keserek öldüren eski eş tutuklandı - Son Dakika

ANTALYA'da 2 çocuk annesi eski eşi Neslihan Yılmaz'ı (36), ormanlık alanda boğazını keserek öldüren Anıl Kahraman (38), tutuklandı.

Olay, pazartesi gecesi Muratpaşa ilçesi Kundu ormanlık alanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Kahraman, eski eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Kahraman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek, kardeşini öldürdüğünü söyledi.

Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, gittiği İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Kahraman'ı gözaltına aldı. Kahraman'ın ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz ise kardeşi ile Anıl Kahraman'ın 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Yılmaz, "Anıl, kız kardeşimle konuşmak için Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evimize geldi. Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. Evde konuşun dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'yarım saatliğine çıkalım, dışarıda konuşalım' dediler. Gece yarısı tekrar eve gelen Anıl, bana kardeşimi öldürdüğünü söyledi. Çok üzgünüm" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Anıl Kahraman, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Neslihan Yılmaz'ın cenazesi ise Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.