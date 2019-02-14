Son Dakika Haberleri: Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı (3)

Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı (3)

35 dakika önce

TUTUKLANDIJandarmada işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Muammer Güler, öldürdüğü Alev Yıldırım'ın adliye çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı zırhlı araçla Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı.

Boşandığı Kadını Öldüren Şüpheli, Ormanda Yakalandı (3), System.String[]
TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Muammer Güler, öldürdüğü Alev Yıldırım'ın adliye çevresinde bekleyen yakınlarının olası bir saldırısına karşılık tedbir amaçlı zırhlı araçla  Erbaa ilçesine götürülerek adliyeye çıkarıldı. Güler, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile Niksar Adliyesi'nden ifadesi alınan Muammer Güler mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından Güler'e yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.A. da jandarma ve çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Niksar Adliyesi'ne getirildi. İki şüpheli adliyenin arka girişinden içeri alındı. Burada ifadeleri alınan Ö.Ç ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:14 Kaynak: DHA

Muammer Güler, Güncel
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