Boşandığı kadını takip edip, vurdu (3) - Son Dakika
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Boşandığı kadını takip edip, vurdu (3)

6 saat önce

TABANCA DENİZDE BULUNDUÖğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Parkı kıyısında denizde, tabanca olduğu ihbarı üzerine Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Boşandığı kadını takip edip, vurdu (3), System.String[]

TABANCA DENİZDE BULUNDU

Öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Parkı kıyısında denizde, tabanca olduğu ihbarı üzerine Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, denizdeki 9 mm çapındaki tabancayı çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen tabancanın, bugün Ali K.'nin boşandığı Çiğdem Bal'ı vurduğu tabanca olduğu belirlendi.


Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:58 Kaynak: DHA

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