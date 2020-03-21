Boşandığı kadını takip edip, vurdu (3) - Son Dakika

Boşandığı kadını takip edip, vurdu (3)
6 saat önce
TABANCA DENİZDE BULUNDUÖğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Parkı kıyısında denizde, tabanca olduğu ihbarı üzerine Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi.
TABANCA DENİZDE BULUNDU
Öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Parkı kıyısında denizde, tabanca olduğu ihbarı üzerine Deniz Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, denizdeki 9 mm çapındaki tabancayı çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen tabancanın, bugün Ali K.'nin boşandığı Çiğdem Bal'ı vurduğu tabanca olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
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