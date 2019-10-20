Son Dakika Haberleri: Boşandığı karısı ve arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
Son Dakika Güncel Boşandığı karısı ve arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Boşandığı karısı ve arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

1 saat önce

Beylikdüzü'nde, boşandığı eşi ve doktor arkadaşını silahla ateş ederek öldüren kişi intihar etti.

Beylikdüzü'nde, boşandığı eşi ve doktor arkadaşını silahla ateş ederek öldüren kişi intihar etti.

Sezgin Er, 01 TU 320 plakalı otomobiliyle, 6 ay önce boşandığı eşi Özlem Sancar Er'in oturduğu Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki Banksis Sitesi önüne gelerek eski eşini bekledi.

Bu sırada sağlık görevlisi Özlem Sancar Er, çalıştığı hastaneden arkadaşı olduğu öğrenilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Şilfeler'le birlikte 34 AGL 137 plakalı otomobille evine döndü.

Sezgin Er, eski eşi Özlem Sancar Er ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler'in içinde olduğu otomobilin önünü keserek, ikiliye silahla ateş açtı.

Özlem Sancar Er ve doktor arkadaşı İbrahim Şilfeler ağır yaralanırken, Sezgin Er de elindeki silahla intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özlem Sancar Er ile İbrahim Şilfeler'i, ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, saldırıyı düzenleyen Sezgin Er'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Sezgin Er'in cesedi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Boşandığı karısı ve arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 06:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boşandığı karısı ve arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]