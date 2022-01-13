Üye Girişi
Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede - Son Dakika

Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede

13.01.2022 11:53

Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede Ordu'da, 5 ay önce boşandığı karısını jel tutuşturucu ile yakarak ağır yaralanmasına neden olan eski koca adliyeye sevk edildi Ordu'da, 5 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yakan şahıs adliyeye sevk edildi.

Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede

Ordu'da, 5 ay önce boşandığı karısını jel tutuşturucu ile yakarak ağır yaralanmasına neden olan eski koca adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'da, 5 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yakan şahıs adliyeye sevk edildi. Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan kadının ise Samsun'da tedavisi sürüyor.

Olay dün (12 Ocak), Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen (38), 10 yıllık eşi Erkan Emiroğlu'dan 'kendisine şiddet uyguladığı' gerekçesiyle 5 ay önce boşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine 3 gün önce adliyeye giderek şikayette bulunan kadın, dün sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi. Bu sırada, evin kapısında bekleyen eski koca, Elvan Sözkesen'den su istedi, yanında getirdiği jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine dökerek ateşe verdi.

Alevler içinde kalan kadın komşulara sığındı

Biranda tutuşan ve alevler içinde kalan genç kadın, çığlık atarak komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından banyoya götürülerek suyla söndürülen genç kadın ölümden döndü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun neredeyse tamamında ikinci derece yanıklar olduğu tespit edilen Elvan Sözkesen, burada ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan eski koca Erkan Emiroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, emniyet güçlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniden barışmak istediği iddiası

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve eski karısı ile yeniden barışmak istediği için kendisini sürekli rahatsız ettiği iddia edilen Erkan Emiroğlu, alınan sağlık raporunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi, bu sırada basın mensuplarının sorusuna ise cevap vermedi. Emiroğlu'nun adliyedeki sorgusu sürüyor.

Öte yandan Elvan Sözkesen'in ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede
Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede
Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede
Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede

YORUMLAR
500

Samsun, Fatsa, Ocak, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede - Son Dakika


Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar         
12:58
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar         
12:55
AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi! AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi!         
12:47
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi!
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement