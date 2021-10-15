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Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı - Son Dakika

Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı

15.10.2021 12:48

Denizli'de meydana gelen olayda, İran uyruklu Ramin Fotovat, iki arkadaşıyla birlikte boşandığı eşinin gözüne biber tozu atıp darbettikten sonra velayeti annesinde bulunan 8 yaşındaki kızı A.F.'yi kaçırdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, babayı İran'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Kaçırılan A.F. annesine teslim edildi. Rahim Fotovat ile iki arkadaşı ise tutuklandı.

İran uyruklu S.F. (38), 2 yıl önce eşi Ramin Fotovat'tan boşandı. Mahkeme kızları A.F.'nin velayetini annesi S.F.'ye verdi. S.F., boşanmalarının ardından kızını da alıp, Türkiye'ye gelerek Denizli'ye yerleşti. Ramin Fotovat, 1 Ekim'de kendisi gibi İran uyruklu olan arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi'ye de alarak eşini ve kızının peşinden Türkiye'ye geldi.

ESKİ KARISININ GÖZÜNE BİBER TOZU ATMIŞ

İddiaya göre, 10 gün boyunca eşi ve kızını takip eden Fotovat ve iki arkadaşı, 11 Ekim'de Mehmetçik Mahallesi'nde, kızıyla yolda yürüyen S.F.'nin gözüne biber tozu atıp, darp etti. Ardından kızı A.F.'yi plakası kapatılmış olan bir otomobile zorla bindirip, kaçırdı. S.F., olayın ardından polisi arayıp ihbarda bulundu.

Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon

KAMERADAN TAKİP EDİLDİKLERİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden anne-kızın yolda yürürken arkalarından 2 kişi tarafından takip edildikleri belirlendi. Bir başka görüntüde de A.F.'nin plakası kapatılmış bir otomobille takip edildiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin A.F.'nin babası Ramin Fotovat ile arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi olduğunu belirledi.

İRAN'A GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren Denizli polis, kızını kaçıran Fotovat ile 2 arkadaşının 1 Ekim'de İran'dan Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve dönüş için İstanbul Havalimanı'ndan bilet aldıkları bilgisine ulaştı. Havalimanında düzenlenen operasyon ile Fotovat ve iki arkadaşı yakalandı. Babası tarafından kaçırılmak istenen A.F. ise kurtarıldı. Denizli'ye getirilen şüpheliler Ramin Fotovat ve 2 arkadaşı sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kurtarılan A.F. ise annesine teslim edildi. Fotovat'ın boşandığı eşinin yerini ise sosyal medyadan paylaştığı resimlerden öğrendiği ortaya çıktı.

Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı

İstanbul Havalimanı, Denizli, Polis, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı - Son Dakika
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