Boşandığı kocası tarafından başı taşla ezilerek öldüren genç kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boşandığı kocası tarafından başı taşla ezilerek öldüren genç kadının cenazesi toprağa verildi

01.09.2022 22:24

Boşandığı kocası tarafından başı taşla ezilerek öldüren genç kadının cenazesi toprağa verildi Şermin Sarı'yı eski kocası daha öncede öldürmek istemiş Adana'da eski kocası tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Boşandığı kocası tarafından başı taşla ezilerek öldüren genç kadının cenazesi toprağa verildi

Şermin Sarı'yı eski kocası daha öncede öldürmek istemiş

ADANA - Adana'da eski kocası tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kadını öldüren eski kocanın, daha öncede eski eşini öldüreceğini söylediği ancak ailelerin araya girerek vazgeçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı, boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi.

Bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.

Sarı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından ise Şermin Sarı'nın cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan Şermin Sarı'nın eski eşinden 4 gün önce kendisini rahatız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, eski kocanın daha önce Şermin Sarı'yı öldüreceğini söylediği ancak ailelerin araya girerek vazgeçirdiği öğrenildi.

Şermin Sarı, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde Yeni Dönem Başladı Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde Yeni Dönem Başladı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı kocası tarafından başı taşla ezilerek öldüren genç kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 22:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: Boşandığı kocası tarafından başı taşla ezilerek öldüren genç kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement