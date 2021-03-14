'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı - Son Dakika

'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı

14.03.2021 11:20

- 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın öldürülmekten korkuyor Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşanmasını davul zurna çaldırıp kına dağıtarak kutlayan kadın boşandığı eski eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

- 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın öldürülmekten korkuyor

BURSA - Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşanmasını davul zurna çaldırıp kına dağıtarak kutlayan kadın boşandığı eski eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı M. N. A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açmış ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynamıştı. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini de gerçekleştirmişti. Karaş, boşandığı eski eşinin kendisini araştırdığını iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Öldürülmekten korktuğunu ifade eden Meryem Karaş, "Uzaklaştırma almamın sebebi boşandıktan sonra ben evimi taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra mahallemizde bulunan ailecek görüştüğümüz bir abimize sürekli olarak benim nereye taşındığımı dolaylı şekilde soruyor. Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması beni korkutuyor. Kendi bir şey yapamaz. kendi bir şey yapamadığı gibi yaptırma durumu var. Öldürülmekten korkuyorum. Sosyal medyada yaptığı paylaşımından korkarak uzaklaştırma kararı aldım" dedi.

'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı
'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı
'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı
'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı

Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor         
11:47
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
11:00
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü         
10:36
Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında         
09:40
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 12:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı şimdi de uzaklaştırma aldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei