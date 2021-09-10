2018'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edildi. Bir süredir çıkan ayrılık iddiaları karşısında suskunluğunu koruyan çiftin, evlerini ayırdıkları da ileri sürülmüştü.

Ardından Hakan Baş'ın Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi sonrasında konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

Bu krizi atlamayan çiftin evlerini ayırdığı ileri sürüldü. Ardından Bensu Soral'ın uzun süredir eşiyle yan yana görüntülenmemesi ve ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla tatile çıkması ayrılık dedikodularını daha alevlendirdi.

Hakan Baş'ın ayrıca önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.

"EVLİLİĞİMİZ HASSAS BİR SÜREÇTE"

Çıkan iddiaların ardından Bensu Soral ve Hakan Baş'tan ortak açıklama geldi. Ünlü çift, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.

Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bensu Soral geçtiğimiz yıl gazetecilerin "Anne olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz. Ama her şeyin bir vakti, zamanı var. Şu an işlerime odaklandım" cevabı vermişti.