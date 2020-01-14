BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

55 dakika önce

Esenyurt eşinden boşanma aşamasında olan bir çocuk babası Mehmet Kitir(30) evinin içinde ailesinin engellemeye çalışmasına rağmen kafasına tek el ateş ederek intihar etti.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ, System.String[]

Esenyurt eşinden boşanma aşamasında olan bir çocuk babası Mehmet Kitir(30) evinin içinde ailesinin engellemeye çalışmasına rağmen kafasına tek el ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Kitir'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay saat 01.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşanma aşamasında olan Mehmet Kitir (30) gece aile fertleri ile birlikte olduğu bir sırada intihar etmek istedi. O anda yanında bulunan aile fertleri engel olmak istese de başarılı olamadı. Bir anda elindeki silahı kafasına dayayıp tetiğe basan Kitir, yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kitir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı duyup eve koşan talihsiz gencin akrabaları sinir krizi geçirdi.  Mehmet Kitir'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ağıt yakan akrabaları

-Sokakta önlem alan polis ekipleri

-Cenazenin çıkışı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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