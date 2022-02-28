Boşanma aşamasında olan cani koca eşinin ailesini sırayla bıçakladı! - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olan cani koca eşinin ailesini sırayla bıçakladı!

28.02.2022 10:07

Kırıkkale'de boşanma arifesinde olan eşinin baba ocağına giden koca, aileye dehşeti yaşattı. Eşine ve eşinin ailesine bıçak çekip yaralayan koca, kendi de yaralanarak tedavi altına alındı.

Aile içi şiddetin adresi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi oldu. Yasin Y. boşamasındaki eşi Melike Y.'nin ailesinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Grup arasında kısa süre içinde tartışma çıktı. Gözü dönen saldırgan tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı. Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V., babası Mehmet V. ve annesi Münevver V.'nin de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

SALDIRGAN DA BIÇAKLANDI

Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Tartıştığı eşine ve ailesine dehşeti yaşattı! Saldırgan koca bıçakla saldırdı

POLİSE KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Münir Karaloğlu, Kırıkkale, Boşanma, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olan cani koca eşinin ailesini sırayla bıçakladı! - Son Dakika


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