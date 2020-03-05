Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı

6 saat önce

Üsküdar'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini yüzünden bıçakla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı, System.String[]

Üsküdar'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini yüzünden bıçakla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Harun K. Çekmeköy Metro İstasyonu çıkışında, boşanma aşamasındaki eşi Melise K'yı (34) bıçakla yüzünden yaraladı. Harun K. kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Melise K. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı Harun K. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Melise K, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yıllık evli olduklarını ve bir çocukları bulunduğun söyledi. Boşanma aşamasında olduklarını belirten ve eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Melise K, "Beni takip etmiş. Metro çıkışında boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince bıçak yüzüme geldi ve yaralandım. Uzaklaştırma kararı vardı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Melise K. daha sonra şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, metro istasyonunda eşinin önünü kesip boğazından bıçakladı
Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:40:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]