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Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu

23.08.2021 10:56

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu Gözaltına alınan eşinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını ve kaçırıldığını anlatan Fatma Yasak yaşadıklarını anlatı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu

Gözaltına alınan eşinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

İSTANBUL - Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını ve kaçırıldığını anlatan

Fatma Yasak yaşadıklarını anlatı. Serbest bırakılıp tekrar gözaltına alınan Fatma Yasak'ın eşinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce sosyal medya üzerinden tanışan Fatma Yasakve Alper Tasalıkısa süre sonra evlenme kararı aldı. Ailelerin tanışması üzerine evlenen genç çift, bir süre sonra kavga etmeye başladılar. Eşinden gördüğü şiddete dayanamayan Fatma Yasak kocasının evinden kaçarak babasının evinde kalmaya başladı. Daha sonra kendini affettireceğini söyleyen Tasalı, Fatma'yı ikna ederek evine getirdi. Olayın üzerinden biraz zaman geçmesinin ardından tekrar şiddet gören Fatma tekrar babasının evine gelerek kocasına boşanma davası açtı. Olayı duyup çok sinirlenen Koca iş dönüşünde babasının evine giden eşi Fatma'yı otobüsten indiği esnada arabayla önünü keserek darp edip kaçırdı. Yolda giderken Polis KADES'i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alına alınan Alper Tasalı'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Fatma Yasak, "Biz kendisiyle 2019 yılında internet üzerinden tanıştık. Açıkçası muhabbetimiz ilerledikçe buluşma kararı aldık buluştuk. Altı aylık bir süreçten sonra evlenme kararı aldık. Daha sonrasında evlendikten sonra annesinin evinde yaşamaya başladık. Annesiyle beraber 1 + 1 evde yaşamaya devam ederken, evin küçük olduğu ve maddi sıkıntılarla beraber tartışmalar, kavgalar daha sonrasında 2019'un ağustos ayında annemlerin evine geri dönmeye karar verdim. Oradan çıkıp geri geldiğimde ona boşanmak istediğimi söyledim. Fakat şu an korkup ses çıkarmayan çoğu kadın gibi tekrar korktum ve bu şekilde devam etmeye karar verdik Ben ailemin evinde yaşadım ama ve bir yıl boyunca böyle devam etti. Neden internet gitti hani neden yemek yapmıyorsun zaten çalışıyorum geliyorum sen daha erken geliyorsun dedim. En son bayramdan önce akşamda yediğim dayak tamam dedirtti bana. Boşanma davası açtım. Boşanmayı kabul etmeyince madem anlaşmaya gelmezsen artık Çekişmede elinden geleni ardına koyma dedim. Daha sonra hani telefondan mesajlar geliyor işte siz beni yaktınız ben de sizi yakacağım, işte çok kötü olacak bilmiyorsunuz. Ama cevap vermedim, umursamadım bir zarar geleceğini inanmadım çünkü daha ne yapabilir ki diye düşünüyordum ta ki işte bu Cuma günkü olaya kadar" ifadelerini kullandı.

Kaçırıldığı anı anlatan Fatma Yasaklı, "Evden çıktım iş görüşmesi için bir yer ile anlaşmıştım. Oraya doğru gidiyordum. Durağa vardığında yürümem gerekiyordu. Tam karşıya geçerken bir ara. Durdu bir anda önümde. Lastiği patladı diye düşündüm ben fakat içinden o çıktı. Arabaya bin dedi hayır dedim ne işin var burada dedim. Bir el ateş ederek arabaya bin dedim diye tekrarladı. Birine zarar gelecek ya bana gelecek arabaya bindim tam binerken, Allah'tan telefon üç KADES'E bastım. Bastıktan sonra yola devam etmeye başladık. Nereye gidiyorsun bir sakinleş konuşalım dedim. Silivri'ye gidiyoruz dedi. Boş bir tarla bulup ikimizin de kafasına sıkacağım dedi. Polis aradı bir şekilde polisi açmak zorundayım daha sonrasında aklıma iş görüşmesi geldi. Açtım iyi günler dedim. KADES'ten çağrınız geldi doğru mu dedi evet dedim doğru. Ben iş görüşmesine gelemiyorum ama Silivri'ye doğru gitmek zorundayım acil bir işim çıktı dedim burası emniyet ama biliyorsunuz değil mi dediler evet biliyorum doğru kişiyi aradınız benim dedim beni aramıştınız sizinle görüşmüştük dedim ama gelemiyorum anladınız mı değil mi dedim. Bir 2 dakika sonra anladılar tamam dediler şimdi Silivri'ye mi gidiyorsunuz dediler evet şimdi Silivri yolu üzerinde gidiyoruz dedim WhatsApp'tan konum atabilir misiniz dedi ben de hemen yolluyorum dedim ve kapattım telefonu ve yolladım ve mesajı sildim" diye konuştu.

Eşini eve gitmeye ikna etmek için çanta hazırlayalım öyle gidelim dediğini belirten Fatma Yasak, "Ön tarafa geçmemi söyledi. O sırada daha sonra tekrar mesaj geldi durduğunuz yerde bize konum atın dedi ve bunu fark etti. Fark edince ver bakalım telefonunu dedi ve mesaja baktı yeni sevgilin mi diye sordu daha sonra hayır sevgilim değil tanımıyorum dedim sen kimsin yazdı görüntülü arada açmayınca da ilk önce benim telefonum daha sonra kendi telefonunu attı yola devam etti. Telefonlarda gidince Fatma o an yalnız başınasın dedim böyle olunca ben de onun huyuna gitmeye başladım yaklaşık olarak 15 20 dakika sonra benzin istasyonunda durduk ihtiyacını gidermem gerektiğini söyledim benimle beraber oraya kadar geldi içeriye kadar girdi beni bekledi daha sonra girerken de söyle de yanlış bir hareketinde vururum diye silah çantanın içindeydi çıktık oradan dedim ki sen çok yorulmuşsundur ben kullanayım dedim. Daha sonra ben geçtim aracın koltuğuna arabayı kullanmayı da bilmiyorum açıkçası o tırlardan da çok korkuyorum aslında ama başka hiçbir çarem yoktu. Akıllı bir hareket yapalım silaha dedim bana ver mermileri bana ver bıçağı bana ver evden ufak çanta yapalım daha sonra gidelim kimse bizi bulamasın dedim. Annemin evine geldik ben polisi aradım geldiler onu aldılar silahı da onlara teslim ettim" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu

Cep Telefonu, Boşanma, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu - Son Dakika


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