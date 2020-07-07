Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kocanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kocanın yargılanmasına başlandı

Kartal'da, boşanma aşamasında olduğu eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan kişinin, 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kartal'da, boşanma aşamasında olduğu eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan kişinin, 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erol Elbasan ile müşteki Derya Elbasan ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Erol Elbasan, eşine hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Ancak aramızda yaşanan tartışma sırasında ellerimle kendisini darbettiğimi kabul ediyorum. Elimde ateşli veya kesici bir silah yoktu. Kendisine doğrudan yumrukla vurmuştum. Yaralanması tamamen bu şekilde olmuştur." diye konuştu.

Müşteki Derya Elbasan da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Ban sanıkla evli kaldığım 20 yıl boyunca fiziki olarak baskı altında yaşadım. Bana sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Tüm bu olayların sebebinin de kendisinden boşanmayı istemem olduğunu düşünüyorum. Sanığın olay günü özellikle beni takip edip kuytu bir alanda bu saldırıda bulunmayı tasarladığını düşünüyorum. Tartışma esnasında belinden siyah renkli bir tabanca çıkardı. Silahı benim kafama doğrulttu. Birkaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Bu kez silahın kabzası ile dudak ve burnuma gelecek şekilde 2 kez vurdu. Daha sonra koynundan siyah bir maket bıçağı çıkarttı. Bıçağın künt tarafı ile vücudumun değişik yerlerine vurmaya başladı. Olay ıssız bir sokakta meydana geldiği için gören olmamıştır. Tabanca ve maket bıçağı ile saldırdığı esnada bana, 'Burada polis molis yok. Seni kimse kurtaramaz. Bak gördün mü yaşamın ve ölümün benim elimde. Hadi bağır' şeklinde beyanda bulundu."

Tekrar söz verilen sanık Erol Elbasan ise, "Olay esnasında kesinlikle üzerimde ateşli veya kesici bir silah yoktu. Yapmış olduğum yaralama olayından dolayı çok pişmanım. Kendisinden ve kızlarımdan başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. Olayı kısmen kabul ediyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Erol Elbasan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Derya Elbasan ile sanık Erol Elbasan'ın evli oldukları, çiftin boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıkları anlatıldı.

Müşteki Derya Elbasan'ın 6 Haziran'da işe gitmek için evden çıkarak yürüdüğü esnada, sanık Erol Elbasan'ın yanına gelerek konuşmak istediği aktarılan iddianamede, Derya Elbasan'ın cevap vermemesi üzerine sanığın hakaret ve tehditte bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, müşteki Derya Elbasan'ın yine yürümeye devam etmesi üzerine sanık Erol Elbasan'ın eşi olan müştekinin kolundan tutarak park halindeki bir kamyonun arkasına götürdüğü, ağzını kapatıp silahla ateş etmeye çalıştığı ancak ele geçirilemeyen silahın patlamadığı anlatıldı.

Bunun üzerine sanık Erol Elbasan'ın eşini darbederek yaraladığı kaydedilen iddianamede, sanığın "eşi kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayan kocanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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