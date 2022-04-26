Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı! - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!

26.04.2022 00:18

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 21 Nisan'da yaşanan olayda pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Şengil'i katledip, 8 yaşındaki kızını da yaralayan ve 23 Nisan'da polise teslim olan Metin Şengil, tutuklandı.

Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Şengil (31), şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi. 21 Nisan'da akşam saatlerinde kızı T. ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi Metin Şengil'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı. Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve 23 Nisan'da Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Metin Şengil, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şengil, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
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Son dakika haber: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haber: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu

Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, 23 Nisan, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı! - Son Dakika
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