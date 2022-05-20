BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI - Son Dakika
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BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI

20.05.2022 21:58

İZMİR'in Konak ilçesinde M.A. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürürdü, kayınvalidesi Nedime Geyikler'i ağır yaraladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde M.A. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu'yu çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürürdü, kayınvalidesi Nedime Geyikler'i ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619 sokakta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki evde meydana geldi. M.A., boşanma aşamasında olduğu ve evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi Nedime Geyikler'in evine geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i defalarca bıçaklayarak yaraladı. M.A., olay yerinden suç aleti bıçakla kaçarken, gürültüyü duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaralı kadını ve annesini yaptıkları müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cunsu Aydoğdu hayatını kaybederken, Nedime Geyikler'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Cansu Aydoğdu'nun 3 çocuk annesi olduğu ve M.A. ile boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI

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Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KAYINVALİDESİNİ YARALADI - Son Dakika


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