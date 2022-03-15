Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi! - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!

15.03.2022 15:46

Bilecik'te meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar'ı adliye çıkışında pompalı tüfekle öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik'te adliye çıkında boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar'ı (23) ve kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) öldüren Onur Acar (30), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Dehşete düşüren olayda, cezaevinden 5 gün önce çıktığı ortaya çıkan ve yaşananları soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısı Acar, "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı' demişti.

DAVA ONLİNE OLARAK GÖRÜLDÜ

Bilecik Adliye Sarayı'nda 16 Şubat günü görülen davanın ilk duruşmasında mağdur yakınları ve avukatları İlyas Geçgelen hazır bulundu. Bilecik M Tip Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bunan şüpheli Onur Acar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanıp sunulması için Bilecik Başsavcılığı tevdiine, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 15 Mart'a ertelenmesine karar vermişti.

Bilecik'te eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık ilk duruşmadaki gibi SEGBİS aracılığıyla katıldı. Olayda eşini ve kızını yitiren Fatma Duman ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Son savunmaları dinleyen mahkeme heyeti sanığa eşine karşı 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik ise 'Adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Onur Acar, Mahkeme, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi! - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
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