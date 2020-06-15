Boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önünde silahla ateş açınca gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önünde tabancayla havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahalle'de akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. (68) boşanma aşamasında olduğu eşi T.C.'nin (58) evinin önünde 6 el tabancayla havaya ateş açtı. Polis olay yerinde 6 adat boş kovan ele geçirdi. Olay yerinden kaçan E.C., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen E.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN