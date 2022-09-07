Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

07.09.2022 13:22

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı 25 yaşındaki genç kadın ağır yaralandıSAKARYA Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde kocası, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen 25 yaşındaki karısını defalarca...

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

25 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı

SAKARYA Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde kocası, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen 25 yaşındaki karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini yaralayan koca, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısında bulunan iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. ile Ş.B. davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., 25 yaşındaki Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayın hemen çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.

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Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika
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