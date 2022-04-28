Boşanma aşamasında olduğu kocasını öldüren kadının  24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da 6 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i ayrı yaşadığı eve gelip kendisini darbetmesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 çocuk annesi Nuran Özdemir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Nuran Özdemir için haksız tahrik altında eşi öldürme suçundan 24 yıla kadar hapis talep etti. "Ölmemek için kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti" diyen Nuran Özdemir ise tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Olay, Sakarya Mahallesinde 22 Eylül 2021 gecesi meydana geldi. Ahmet Özdemir, bir yıldır ayrı olduğu 14 yıllık eşi Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek küfredip bağırarak kapıyı açmasını istedi. Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açan Nuran Özdemir'e küfretmeye devam eden Ahmet Özdemir, iddiaya göre karısının boğazını sıkarak darbetti. Mutfağa kadar tartışarak giden taraflardan Nuran Özdemir mini buzdolabının üzerinden aldığı bıçağı savururken 2-3 kez "sokarım sokarım" şeklinde sözler söyledi. Nuran Özdemir, kendisine vurmaya devam eden Ahmet Özdemir'i bıçakladı. Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti. Tutuklanan Nuran Özdemir hakkında "Haksız tahrik altında eşini öldürme" suçundan dava açıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nuran Özdemir getirilirken, maktulün annesi Sevgi Özdemir , kardeşi Hülya Özmen ve Senem Erol da hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla yaralaması üzerine maktül Ahmet Özdemir'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Savcı, sanık Nuran Özdemir'e "Haksız tahrik altında kasten eşi öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talep etti.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİASINI KABUL ETMEDİMütalaaya karşı sözü sorulan Nuran Özdemir ise kasten öldürme suçlamasını kabul etmediğini belirterek "Eşimin geleceğinden haberim yoktu. Niçin geldiğinden de haberim yoktu. Haberim olsaydı güzel güzel konuşup eve alırdım. Niye geldiğini bilmediğim için geldiğinde korktum. Aramızda boşanma davası olduğu için görüşmek istemiyordum. Maktül kapıya geldiğinde elimde bıçak yoktu. Kapıya vurunca korktuk" dedi.

"ÇOCUKLARIM YALNIZ, TAHLİYEMİ TALEP EDERİM"Eşinin daha önce de kendisini dövdüğünü belirten Özdemir, "Eşimin huyunu suyunu biliyordum. Olaydan bir ay önce de aynı tehdidi yapmıştı. Ayağıyla kapıya vuruyordu. 'Aç çoçuğumu göreceğim' diyerek küfrediyordu. Telaşla bir anda bir şey yapmaz diye düşünerek kapıyı açtım. Kapıyı açınca 'Hepimiz iyiyiz, evine git' diye söyledim ancak maktül bağırmaya başladı. Yumruklarla saldırdı. Kapının ağzında itiştik. Kızım araya girdi, 'Annemi öldüreceksin, yapma baba' dedi. O ana kadar benim elimde elimde bıçak yoktu. Kızım araya girmesi sırasında boşluk oluştu. Bu boşluktan istifade suça konu bıçağı aldım. O anda maktül bana, bıçağı aldığımı görünce ne yapıyorsun, bıçağı eline mi aldın. O bıçağı alır sana sokarım' diye bağırdı. Sonra ben yine darbelere maruz kaldım. Bıçağın maktüle denk geldiğini anlamadım. Ölmemek için kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti. Onun beni öldürmeyi aklına koyduğunu biliyorum. O kişiyi çok iyi tanıyorum. Gerçekten öldürmek istemedim. Çocuk için geldiğini bilseydim, konuşur anlaşır, annesini bile çağırırdım. Tahliyemi talep ederim. Çocuklarım yalnızdır" diye konuştu. Sanık avukatı da çocukların mağdur olmaması adına müvekkilinin tahliyesini talep etti. Şikayetçilerin avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi, olay yeri inceleme raporu, delilleri etkileme olanağının bulunması gerekçeleriyle sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.