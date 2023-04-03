Boşanmak isteyen eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Boşanmak isteyen eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

03.04.2023 14:19
Boşanmak isteyen eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin sevgilisini bıçakladı. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi gerçekleştirilen Yaşar Esen, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşanan olayda Neriman K. bir süre önce eşi Mustafa K.'ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen de Neriman K. ile yaşamaya başladı. Mustafa K., iki oğlu ve yanlarına ismi öğrenilemeyen bir kişiyi daha alarak Karabük'ten Çaycuma ilçesine geldi.

CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Neriman K., kardeşi ve sevgilisinin yaşadığı eve camdan içeri giren Mustafa K. Yaşar Esen'i üç yerinden bıçakladı. Olay sonrası dört şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Boşanma aşamasındaki adam eşinin sevgilisini öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Neriman K.'nın durumu jandarma ve acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler köye geldi. İlk müdahalesi yapılan Yaşar Esen, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken Yaşar Esen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Mustafa K., iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarmanın titiz çalışması sonucu Karabük'te yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Zonguldak, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak isteyen eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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